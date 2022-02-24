Sakın çubukla temizlemeyin: Kulağınızdaki kir değil koruyucu tabaka

Uzmanlar, kulak temizlemek için kullanılan pamuklu çubuk ve benzeri ürünlerin kulağa zarar verdiğini söyledi. Kulağın kendi kendini temizleyen bir organ olduğunu belirten Prof. Dr. Cem Uzun, kulağın kendini korumak için serumen denilen bir sıvı salgıladığını dile getirdi. Kulak zarı ve kepçesi arasına salgılanan bu sıvının kir zannedilerek temizlenmeye çalışıldığını vurgulayan Uzun, "Bu, kulağımızı enfeksiyonlardan koruyan bir sıvı. Bu sıvının kir zannedilip çoğu zaman pamuklu çubuklarla temizlenmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu önerdiğimiz bir durum değil sakıncalı bir uygulama. Çünkü o koruyucu tabakayı yerinden almış oluyor. Hem tahriş etmiş oluyor hem o tabakayı aldığı için enfeksiyonlara uygun bir zemin oluşturuyor." dedi. Uzun, kulağı temizlemek için kullanılan çubukların kulak içindeki sıvı ya da kirleri daha dibe ittiğine dikkati çekti.

