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Sakatatın yanında bol limonlu yeşillik tüketin
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25 Ağustos 2022 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2022 Perşembe 08:30:00

Sakatatın yanında bol limonlu yeşillik tüketin

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Pandemi ile beraber adından sık sık bahsettiren sakatat ürünleri, tok tutma özelliğiyle diyetisyenler tarafından da tavsiye ediliyor.

Pandemi ile beraber adından sık sık bahsettiren sakatat ürünleri, tok tutma özelliğiyle diyetisyenler tarafından da tavsiye ediliyor. Sakatat ürünleri, A ve B vitaminleri, demir, çinko ve potasyum mineralleri bakımından şifa deposu olma özelliği taşıyor. Bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olan bu ürünler, oldukça hassas bir yapıya sahip oldukları için hijyen ve tazeliğe önem vermek gerekiyor. Diyetisyen Eda Ünal, yüksek protein içeriğinden dolayı sakatat ürünlerinin bol su ile tüketilmesi gerektiğini belirterek, "Sakatat, kasaplık hayvanların kesimi ile elde edilen organ etidir. Karkas dışında kalan kırmızı sakatatlar grubuna karaciğer, akciğer, kalp, böbrek, dalak, dil ve baş eti girerken, beyaz sakatatlar grubuna ise işkembe, mumbar, ince bağırsak, billur, beyin, omurilik gibi çeşitli doku ve organlar girer. Sakatatlar içerdiği vitamin, mineral ve zengin içeriği sayesinde vücuda birçok yarar sağlamaktadır. Sakatatlar vücutta depo organ olmaları sayesinde A vitamini, B grubu vitaminleri ile demir, çinko, fosfor ve potasyum mineralleri yönünden oldukça zengindir. Yüksek protein içeriğine sahip olması sayesinde tok tutma özelliği fazladır. Ancak tüketimi sonrasında sindirime yardımcı olmak için bol su tüketimi faydalı olacaktır. İyi bir demir kaynağıdır. Kansızlık (anemi) yaşayan bireylerde C vitamininden zengin besinlerle birlikte tüketildiğinde biyoyararlılığını arttırabilirsiniz. Karaciğer tüketimi anemide beslenme tedavisinde sıklıkla kullanılır. Özellikle sakatat tüketiminin yanında mutlaka bol limonlu yeşillik tüketimi demir alımını arttıracaktır. İçeriğindeki kolin sayesinde sinir sistemini geliştirmede etkilidir" şeklinde konuştu.

Etiketler : Sakatatı limon yeşillik
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