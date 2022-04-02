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02 Nisan 2022 Cumartesi 07:00:00 - Güncelleme:02 Nisan 2022 Cumartesi 07:00:00

Sahuru atlamayın, iftarda çok yemeyin

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Sahur yapılmadan oruç tutulması, iftarda tüketimin çok çeşitli ve ardı ardına olması, çay, kahve ve farklı içeceklerin su yerine konulması Ramazan ayında bir çok hastalığı tetikleyebilir.

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren kimselerde sıklıkla karşılaşılan bilinçsiz beslenme alışkanlıkları, farklı şikâyetlere ve kimi zamanda hastalıklara davetiye çıkarabiliyor. Sahur yapılmadan oruç tutulması, iftar vakti tüketimin çok çeşitli ve ardı ardına olması, çay, kahve ve farklı içeceklerin su yerine konulması gibi pek çok konu, söz konusu bilinçsiz beslenme alışkanlıkları olarak sayılabilir. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk şunları dile getiriyor:

BAĞIŞIKLIĞI DÜŞÜREBİLİR

"Ramazan ayında ortaya çıkan bilinçsiz beslenme davranışları, bağışıklık sistemi tahribatına ve hastalıklara davetiye çıkarır nitelikte. Bu sebeple ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirenlerin dikkat etmesi gereken konuların başında, vücudun sıvı dengesini korumak geliyor. Sıvı tüketiminde en doğru kaynak sudur, bunun yerine konulan diğer tüm içecekler alınması gereken sıvı miktarının yerini tutamaz. Vücudun fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gereken sıvı miktarının karşılanamaması durumunda dehidrasyon meydana gelir. Vücutta sürekli olarak sıvı kaybı meydana geldiğinde dehidrasyonun derecesi artacak ve başta böbrek hastalıkları olmak üzere birçok hastalığa neden olacaktır."

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Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın "Ramazan ayında yeterli ve dengeli beslenmek son derece önemlidir. Sahuru atlamak veya geçiştirmek, iftarda normalden daha zengin ve kalori değeri yüksek besinlerin bulunduğu bir sofrada uzun süre kalmak yapılmaması gerekenlerin başında geliyor. Bütün besin gruplarından yeterli ve dengeli bir öğün tüketmek yerine aşırı şeker, pirinç, makarna gibi basit karbonhidrat içeren besinlerin öğünün büyük bir bölümünü oluşturması ve fazla miktarda tüketilmesinin yanında sıvı tüketimine özen gösterilmemesi de birçok problemi beraberinde getirebilir" diyor.

Etiketler : Ramazan sağlık yemek
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