Sahursuz tutulan oruç kas yıkımını tetikler

Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber uzmanlar özellikle beslenme konusunda önerilerde bulunuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Seda Güler, iftarda mutlaka aralıklarla yemek yenilmesinin önemli olduğunun karbonhidrattan fakir proteinden zengin olan yemeklerin tercih edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Sahursuz tutulan orucun kas yıkımına sebep olabileceğini söyleyen Diyetisyen Güler, "Bu sene Ramazan'da yaklaşık 15 saat açlığımız olmuş olacak. Ramazan boyunca sahursuz oruç tutmamalarını öneriyorum. Yaklaşık 15 saatlik açlık ciddi bir süredir. Ramazan ayının kışa doğru gitmesi avantaj olarak olarak gözükse de sahursuz tutulan oruç uzun süreli açlıkta kas yıkımına sebep olabilir. Bu yüzden proteinden zengin bir sahurla bir sahur yapmalarını öneriyorum" şeklinde konuştu.

