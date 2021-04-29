Sahurda bir şey yemeseniz bile dişleri fırçalayın

Sadece dişlerin fırçalanmasının ağızdaki mikroorganizmaları yeteri kadar uzaklaştıramadığını vurgulayan Üstün, diş ipi ve ara yüz fırçasının mutlaka kullanılması gerektiğini bildirdi. Üstün şunları dile getirdi: "Ağız kokusuna sebep olan bakterilerin önemli bir kısmı dil kökümüzde bulunur. Dil fırçalarıyla dilimizin temizlenmesi oluşacak kokuyu önemli derecede azaltacaktır. Ramazanda yapılan önemli hatalardan birisi 'Sahurda bir şey yemedim, bu yüzden dişlerimi fırçalamama gerek yok.' diye düşünmeleridir. Sahurda bir şey yenilmese bile ağızdaki mikroorganizmalar çoğalmaya devam etmektedir. Bu yüzden sahurda dişler mutlaka fırçalanmalıdır. Asitli içeceklerin ve rafine gıdaların tüketimi azaltılmalı, baklagiller gibi lifli gıdaların tüketimi artırılmalıdır. İftardan sahura da bol bol su tüketilmeli."

