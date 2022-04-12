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12 Nisan 2022 Salı 07:18:00 - Güncelleme:12 Nisan 2022 Salı 07:20:00

Sahura kalkmak kilo almayı önlüyor

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Ramazan ayı boyunca kilo almayı önlemenin yolunun sahura kalkmak ve iftardan sonra yürüyüş yapmaktan geçtiğini söyleyen Diyetisyen Gültaç Dayı Çamır ayrıca sahura kalkmamanın sağlıksız olduğunu ifade etti.

Ramazan ayı boyunca kilo almayı önlemenin yolunun sahura kalkmak ve iftardan sonra yürüyüş yapmaktan geçtiğini söyleyen Diyetisyen Gültaç Dayı Çamır ayrıca sahura kalkmamanın sağlıksız olduğunu ifade etti. Ramazan ayında öğün düzeninin bozulması ile vücutta yağ depolanması yaşandığını söyleyen Diyetisyen Gültaç Dayı Çamır, hamur tatlıları ve yağlı yemeklerin tüketiminin de bu dönemde oldukça arttığına vurgu yaptı. Sahuru atlayan kişilerin tüm gün yaşanılan açlık durumunu sadece bir öğüne sığdırmaya çalıştığını da ekleyen Gültaç Dayı Çamır, sahura kalkmadan oruç tutan kişilerde gün içerisinde hazım sorunu, metabolizmada yavaşlama ve bütün yenilen besinlerin vücutta yağ olarak depolanması gibi sağlık sorunlarının görüldüğünü belirtti.

Etiketler : Sahura kalkmak Diyetisyen Gültaç Dayı Çamır Ramazan ayı
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