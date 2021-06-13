Sağlıklı zayıflamak için ton balığı tüketin

Uzmanlar, ton balığının içerdiği yağ asitleriyle hücrelerde yağ deposu oluşumunu önlediğini ve sağlıklı bir şekilde zayıflamaya katkı sağladığını belirtti. Tek tip beslenme yerine ton balığıyla zenginleştirilmiş Akdeniz tipi beslenmeyi öneren Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Emine Nur Tozan, "Ton balığı içeriğindeki yağ asitleri, hücrelerdeki yağ deposu oluşumunu önleyerek zayıflamaya katkı sağlıyor. Aynı zamanda tok tutucu özelliğiyle de diyet menülerinin vazgeçilmezi oluyor" değerlendirmesinde bulundu. Prof. Dr. Emine Nur Tozan, "Ton balığı, kandaki lipid seviyesini düşürerek yüksek kötü kolesterolü engelliyor ve kalp ritmini kontrol ediyor. Aynı zamanda dopamini ve serotonini dengeleyerek mutlu ve sağlıklı bir diyet dönemi geçirmenizi de kolaylaştırıyor. Konserve ton balığının günlük 100 ila 300 gram tüketilmesiyle ihtiyaç duyulan Omega-3'ü karşılamak mümkün" şeklinde konuştu.

