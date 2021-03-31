Sağlıklı yemek tabağının olmazsa olmazları

Bağışıklığın desteklenmesiyle ilgili önerilerde bulunan Medical Park Çanakkale Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Gökçenur Aşık, "Tüketilecek besinlerin protein, lif, vitamin, mineral, antioksidan yönünden zengin ve raf ömrünün uzun olmasının gerekliliğini vurgulayarak, "2015 Türkiye Beslenme Rehberi'nde önerilen Sağlıklı Yemek Tabağı'na göre her ana öğünde tabağın bir çeyreği sebzelerden, diğer çeyreği tam tahıl ürünlerinden, kalan yarısı ise eşit üç parça şeklinde meyvelerden, yüksek protein içeren besinlerden (kuru baklagiller, et, yumurta, balık, tavuk, yağlı tohumlar vb.), süt ve süt ürünlerinden (süt, yoğurt, ayran, peynir vb.) oluşmalıdır" dedi.



Kuru baklagiller her gün tüketilebilir

Kuru baklagillerin oldukça dayanıklı ve besin değeri yüksek bir protein kaynağı alternatifi olduğunu belirten Dyt. Gökçenur Aşık, "Yeşil, kırmızı mercimek, nohut, fasulye çeşitleri, barbunya ve benzeri gıdalar her gün tüketilebilirler. Yalnız, pişirme süresi uzun olabilen bu ürünlerin önceden büyük miktarlarda haşlanıp daha sonra hızlıca pişirilebilecek şekilde buzlukta saklanması kuru baklagillerin tüketimini kolaylaştıracaktır" diyerek bu uygulamanın konserve gıda kullanımını azaltarak tuz tüketimi açısından da faydalı olacağından bahsetti.