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14 Ekim 2021 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:14 Ekim 2021 Perşembe 08:30:00

Sağlıklı uyku aşı sonrası antikor geliştiriyor

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Uzmanlar, koronavirüse karşı aşılanan kişilerde lenfositlerin antikor ürettiğini, kişilerin antikoru ne kadar yüksekse hastalığa karşı korunmasının da o kadar fazla olduğunu hatırlatarak, yaptıkları bir çalışmada, sağlıklı uykunun lenfositin gelişmesinde ve antikor oluşmasında doğrudan etkili olduğunu gözlemlediklerini bildirdi.

Uzmanlar, koronavirüse karşı aşılanan kişilerde lenfositlerin antikor ürettiğini, kişilerin antikoru ne kadar yüksekse hastalığa karşı korunmasının da o kadar fazla olduğunu hatırlatarak, yaptıkları bir çalışmada, sağlıklı uykunun lenfositin gelişmesinde ve antikor oluşmasında doğrudan etkili olduğunu gözlemlediklerini bildirdi. Sağlıklı uyku için belirli özellikler bulunduğuna işaret eden Prof. Dr. Mehmet Karadağ, 6 saatten az ya da 9 saatten fazla uyunmaması gerektiğini, uyku için karanlık, ısı ve ses açısından uygun bir ortamın sağlanmasının önemli olduğunu anlattı. Karadağ, sağlıklı uyumayanların sosyal ve günlük yaşantılarının da değiştiğini kaydetti. Karadağ, "Aşı yapılan kişilerde lenfositlerin antikor ürettiğini biliyoruz. Kişilerin antikoru ne kadar yüksekse hastalığa karşı korunması da o kadar fazla. Sağlıklı uykunun lenfositin gelişmesinde ve antikor oluşmasında doğrudan etkili olduğunu gördük. Yapmış olduğumuz çalışmada da bunu gösterdik. Sağlıklı bir uyku, insanların antikor gelişiminde, lenfosit gelişiminde etkili oluyor. Bu da insanların vücut direncini artırıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Sağlıklı uyku koronavirüse Prof. Dr. Mehmet Karadağ antikor
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