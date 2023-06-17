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17 Haziran 2023 Cumartesi 09:30:00 - Güncelleme:17 Haziran 2023 Cumartesi 09:30:00

Sağlıklı tatil ipuçları

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Yolculuğa çıkarken yanınıza ateş ölçer, burun tıkanıklığı için damla, antiseptik kremler, alerji giderici ilaçlar, yanık merhemi, böcek ve sinek ısırığı için kullanılabilecek jel, yara bandı alın. Can yeleği, güneş sütü ve şapkayı unutmayın.

Yaz mevsiminde çocuklar yetişkinlere göre daha fazla hastalanabiliyor ve tehlikelerle karşı karşıya kalabiliyor. Ebeveynlerin, uzun bir yolculuğa çıkmadan önce çocuklarını doktor kontrolüne götürmeleri gerektiğini hatırlatan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ela Tahmaz Gündoğdu, "Yolculuğa çıkmadan mutlaka yanınıza ateş ölçer, burun tıkanıklığı için serum fizyolojik damla, parasetamol içeren ilaç, antiseptik kremler, alerji giderici ilaçlar, yanık merhemi, böcek ve sinek ısırığı için kullanılabilecek jel, yara bandı, havuzda veya denizde çocuğun kullanması için can yeleği, güneş sütü, şapka ve plaj terlikleri yanınızda bulundurun" dedi.

20 DAKİKADA BİR SU İÇİLMELİ

Arabada ve uçakta bulunan klimaların etkilerine karşı, çocuklarda sıvı alımına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ela Tahmaz Gündoğdu, "Çocuklar için sıcak iklim veya tatil beldelerine gidildiğinde, ilk günlerde aşırı egzersiz yapmalarına izin verilmemeli. Bu şekilde çocukların sıcaklığa ve iklim şartlarına alışmaları sağlanabilir. Uzun süreli aktivitelerden önce sıvı alımının iyi olmasına dikkat edilmeli. Aktivite sırasında da 30-40 kilo civarındaki çocuklarda 20 dakikada 150-200 cc, 50-60 kilo da ise bunun iki katı soğuk su veya sıvı alımı olmalı. Çocuğunuz susamış hissetmese bile bu miktarı içmesin sağlanmalı" açıklamasında bulundu.

KULAK SORUNU OLANLAR İÇİN

Kulak problemleri olan çocuklar için uçak yolculuğuna çıkmadan önce mutlaka doktor görüşü alınması gerektiğinin altını çizen Dr. Ela Tahmaz Gündoğdu, "Uçak yolculuklarında iniş ve kalkışlarda yaşanabilecek basınç değişikliği kulakta rahatsızlık hissine neden olabilir. Bu nedenle bebekler için emzirme, biberon veya emzik verilmesi önerilirken, büyük çocuklar ise sakız çiğneyebilir" dedi.

GÜNEŞ KORUYUCU KREMLER ÖNEMLİ

Çocukların açık renkte, pamuklu, ince ve tek kat giyecekler giymelerine dikkat edilmesine ve terden ıslanmış kıyafetlerin kuru olanlarla değiştirilmesine özen gösterilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Ela Tahmaz Gündoğdu, "6 aylıktan küçük bebekleri doğrudan güneş ışığından koruyun, yüz ve eller gibi açıkta kalan bölgelere az miktarda güneş koruyucu krem sürülmeli. 7 yaş ve üzeri çocukların ise mümkün olduğu kadar gölgede kalmalarını ve güneşin en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatlerinde güneşe direkt maruz kalmamalarını sağlayın. Koruma faktörü en az 30 olan güneş koruyucuyu yeterli miktarda kullanın ve 2 saatte bir yenileyin" şeklinde konuştu.

Etiketler : yaz tatil sağlık
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