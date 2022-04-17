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17 Nisan 2022 Pazar 07:37:00 - Güncelleme:17 Nisan 2022 Pazar 07:45:00

Sağlıklı oruç için süt içilmeli

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İçinde bulunduğumuz pandemi günlerinde oruç tutarken bağışıklık sisteminin güçlü tutulması ve vücuttaki sıvı dengesinin korunması için süt ve süt ürünlerinin tüketimi çok önemli.

İçinde bulunduğumuz pandemi günlerinde oruç tutarken bağışıklık sisteminin güçlü tutulması ve vücuttaki sıvı dengesinin korunması için süt ve süt ürünlerinin tüketimi çok önemli.

Ramazan ayında, hem tutulan oruç süresinin uzunluğu hem de pandemi sebebi ile bağışıklığın güçlü tutulması gerektiğine vurgu yapan Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık "Pandemi nedeniyle doğru beslenme ve bol sıvı alımı daha da önemli hale geldi. Vücudun sıvı dengesinin korunması açısından oruç tutan kişilerin sıvı tüketimi konusunda dikkatli olması gerekiyor. İftar ve sahurda vücudun gün içinde yaşadığı sıvı kaybını gidermeye yardımcı olmak üzere suyun yanı sıra, süt, ayran ve kefir gibi içeceklerden de faydalanılabilir" dedi.

TOKLUK HİSSİNİ UZATIR

Prof. Dr. Nevzat Artık, "Proteince zengin olan bu gıdalar midenin boşalma süresini uzatmakta, acıkmayı geciktirmekte ve tokluk hissi yaratmaktadır. Bu bağlamda protein içeriği yüksek olan süt ve süt ürünleri tokluk hissi verirken, aynı zamanda vücudun sıvı ihtiyacının karşılanmasına destek sağlamaktadır" dedi. Yoğurdun da Ramazan menüsünde mutlaka yer alması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Artık, süt ve süt ürünlerinin, bileşimindeki karbonhidrat, protein, yağ, kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum ve B vitaminleri başta olmak üzere daha birçok aktif ögeyi içinde dengeli olarak barındıran önemli gıda maddeleri olduğunu belirtti.

Etiketler : Sağlıklı oruç için süt içilmeli Prof. Dr. Nevzat Artık süt ve süt ürünleri karbonhidrat protein yağ
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