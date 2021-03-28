Sağlıklı beslenmede çocuğunuza rol model olun

Pandeminin bir yılı geride kalırken hayatımızdaki etkileri de her alanda hissedildi. Uzmanlar pandemi sürecinde hareketlerinin kısıtlanması ve aşırı yeme nedenleriyle çocuklarda obezitenin arttığına dikkat çekiyor. Çocuğa doğru beslenmenin öğretilmesini öneren uzmanlar, ailelerin kilo verme konusunda da çocuklara rol model olmaları gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar ara öğünlerde atıştırmalık olarak kavrulmamış kuruyemiş ve probiyotik açısından zengin ev yoğurdu verilmesini tavsiye ediyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, "Çocukların beslenme sorunlarından korunması amacıyla, pandemi döneminde seçilecek gıdaların dengeli, enerji, protein, lif, vitamin, mineral ve antioksidanlardan zengin olması büyük önem taşır. Enfeksiyona karşı en yatkın gruplardan birisi olan çocukların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması gelecek yıllarda karşılaşabilecekleri sağlık sorunlarının önlenmesi açısından önemlidir" dedi.

