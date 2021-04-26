Sağlık için tabaklarınız ‘renkli' olsun

Sağlıklı beslenmek için tabakların 'renkli' olması ve her besin grubundan yeterli miktarda bulunması gerektiğini belirten Uzman Diyetisyen Eda Balcı, ''Tabaklarımızın renkli olmasının nedeni, besinlerin renklerine göre sağlığa faydalarının da farklı olmasıdır'' dedi. Uzman Diyetisyen Eda Balcı, ''Kırmızı ve mor besinlerde antioksidan kapasitesi çok yüksektir. Kalp sağlığı için önemli olan fitokimyasalları içeren kırmızı besinler hafızayı güçlendirir. Aynı zamanda iltihap gidericidir. Kırmızı besinlerde bulunan likopenin kanser riskini azalttığı bilinmektedir. Kırmızı besinlere örnek olarak pancar, domates, kırmızı üzüm, çilek, frambuaz verilebilir. Antosiyaninler ise mor besinlere rengini verir ve yaşlanma karşıtı olarak rol oynar. Bunun yanında kemik sağlığı için ve bazı kanser türleri için de önemlidir. Kırmızı ve mor besinler genel olarak bağışıklık sistemimizi korumada etkilidir. Hastalıklara karşı vücudumuzu korur" açıklamasında bulundu.

