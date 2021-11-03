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03 Kasım 2021 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:03 Kasım 2021 Çarşamba 08:42:00

Sağlık için önemli beslenme uyarısı!

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Sabah yumurta yiyin akşam tarhana çorbası için... Uzmanlar, trans yağ içeren işlenmiş gıdaların obezite başta olmak üzere pek çok hastalık için risk oluşturduğunu söyledi.

Trans yağların insan vücuduna pek çok zararı olduğunu anımsatan Prof. Dr. Sedat Üstündağ, "Trans yağlar genellikle gıdaların işlenme sürecinde ortaya çıkan yağlar ve bunlar maalesef obezitenin ve şeker hastalığının gelişmesinde katkı veren ajanlar durumunda. Dolayısıyla esasen çözüm işlenmiş gıdalardan uzak durarak mümkün olduğu kadar doğal gıdalarla beslenmek" diye konuştu. Üstündağ, "Sabah bir bardak süt, doğal üretilmiş peynir, domates ve yeşillikten oluşan kahvaltı yerine artık herkesin bildiği sağlık için olumsuz şartlar taşıyan gıdalar tüketildiğinde vücut olumsuz etkileniyor. Bir simit veya poğaça yerine bir kase çorba veya bir kase yoğurt ile yumurta tüketilebilir. Yumurtanın akında 7 tane esansiyel amino asit var. Sarısını içerisindeki bir amino asit bizim günlük ihtiyacımızın yarısını karşılayacak C vitamini ve demirden oluşuyor. Dolayısıyla işlenmemiş doğal gıdalarla anneanne ve babaanne gıdalarıyla beslenmek çok önemli. Tuzuna dikkat ederek bir kase tarhana çorbası tüketmek sağlık açısından çok faydalı olur" dedi.

Etiketler : yumurta sağlıklı beslenme tarhana sedat üstündağ
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