Sağlık deposu pekmez

Soğuk havalarda tüketilen pekmez vücut ısısını dengeliyor, antioksidan içeriğiyle bağışıklığı güçlendirip hastalıklardan koruyor.



Pekmez yemenin vücudun ısı dengesini sağlamaya yardımcı olduğunu belirten beslenme ve diyet uzmanları 'Pekmez doğru oranda tüketildiğinde iyi bir enerji kaynağı, içeriğindeki demir ve kalsiyum nedeniyle kemik gelişimini destekleyici ve kansızlığı giderici bir besin. Soğuk havalarda tüketildiğinde vücudun ısı dengesini sağlıyor, antioksidan içeriğiyle de bağışıklık sistemini güçlendiriyor' diyor. Beslenme uzmanları dut, üzüm ve keçiboynuzu pekmezlerinin faydalarını şöyle sıraladı:

SOĞUK ALGINLIĞINA KALKAN

Pekmez, genellikle içeriğinde şeker barındıran meyvelerden elde edilen bir tür şuruptur. İyi bir karbonhidrat ve kalsiyum kaynağıdır. Farklı şekillerde tüketilebilir. Belli ölçüde dikkatlice yenilirse kilo aldırmaz. İçeriğindeki C vitamini sayesinde soğuk algınlığı, grip ve enfeksiyona karşı koruma sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Erken yaşlanmayı önler. Kemik erimesine karşı korur. Gelişme çağındaki çocukların kemik gelişimi için faydalıdır. Mide hastalıklarına çare olur. Özellikle ülserin ilacı gibidir. Demir, çinko ve magnezyum açısından çok zengin olan dut pekmezi, genel anlamda vücut sağlığını korurken, sinir sistemi ve beyin sağlığına katkıda bulunur. Kansızlık, ülser, mide ve sindirim sistemi sorunlarına iyi gelir. Solunum yolu hastalıkları olan astım, bronşit ve alerjiye karşı etkilidir. Kabızlık ve idrar yolu iltihaplarını giderebilir.