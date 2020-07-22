Sağlık Bakanlığının Kovid-19 sayfası 270 milyon kez ziyaret edildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük ve haftalık durum raporlarını içeren KOVID-19 sitesinin, 270 milyon kez ziyaret edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (KOVID-19) salgınına ilişkin bilgilere yer verilen "http://covid19.saglik.gov.tr" sayfasıyla ilgili verileri paylaştı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"http://covid19.saglik.gov.tr" adresinde günlük vaka tablosu mesajlarında düzenli olarak yer verdik. Salgının seyrini gösteren ayrıntılı grafiği, günlük ve haftalık durum raporlarını içeren sayfamız 270 milyon kez ziyaret edildi. Doğru bilgi için her zaman bekleriz."
https://t.co/08hsbXL9uv linkine günlük vaka tablosu mesajında düzenli olarak yer verdik. Salgının seyrini gösteren ayrıntılı grafiği; günlük ve haftalık durum raporlarını içeren sayfamız 270 MİLYON KEZ ziyaret edildi. Doğru bilgi için her zaman bekleriz: https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 22, 2020