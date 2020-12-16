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16 Aralık 2020 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:16 Aralık 2020 Çarşamba 10:01:00

Sağlık Bakanlığı'ndan flaş korona kararı! Açılmaya başladı

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanlığı tarafından önemli bir adım atıldı. Pandemi sürecinde vaka sayılarını düşürmek için yeni bir uygulama başladı. Sağlık Bakanlığı, COVID-19 geçiren hastaların sağlık durumlarının kontrol ve takibi için “COVID-19 Takip Merkezleri”ni açmaya başladı. İlk etapta 24 ilde açılan merkezlerin tüm yurtta açılması planlanıyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre bakanlık, Kovid-19 geçiren hastaların sağlık durumlarının kontrol ve takibi için “KOVİD-19 Takip Merkezleri”ni açmaya başladı.

Ankara ve Eskişehir’de pilot uygulamalarına başlanan merkezlerin kısa sürede 24 ilde bulunan 30 sağlık bölgesine; daha sonra da tüm yurda yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre merkezlerde Covid-19 geçirmiş hastaların, varsa hastalığa bağlı komplikasyonları en az 2 yıl boyunca takip edilecek ve olası sağlık sorunlarına erken müdahale edilecek. Aynı zamanda bu hastalığa yönelik sağlık hizmet kalitesini artırmak için belirlenecek yeni politikalara yönelik çalışmalar yürütülecek. Merkezlerde bilimsel araştırmalara zemin oluşturacak yeni yöntemler de geliştirilecek.

Merkezler tamamen gönüllülük esasına göre davet usulüyle çalışılıyor. Covid-19 geçirmiş vatandaşlar aranarak merkeze davet ediliyor ve randevu oluşturuluyor. Kişinin sağlık durumu değerlendirilerek, gerek duyulması halinde ilgili uzmanlık alanlarına da yönlendirmeleri yapılıyor. Böylece Covid-19’un uzun dönemli etkileri yakından takip edilerek olası sağlık sorunlarının önüne geçilmiş olunuyor.

Merkezlerde yapılan işlemler için herhangi bir ücret talep edilmiyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 Aralık, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde ise 8 Aralık itibarıyla hasta kabulüne başlandı.

Etiketler : SAĞLIK BAKANLIĞI KORONA KORONAVİRÜS
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