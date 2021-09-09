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09 Eylül 2021 Perşembe 12:02:00 - Güncelleme:09 Eylül 2021 Perşembe 12:16:00

Sağlık Bakanı Koca'dan simge bir gün paylaşımı

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün. 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün. 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18.00'de buluşmak üzere."

Etiketler : sağlık bakanı fahrettin koca salgın paylaşım
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