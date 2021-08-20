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20 Ağustos 2021 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2021 Cuma 15:18:00

Sağlık Bakanı Koca'dan aşılama açıklaması: Aşı olup vefat etmiş kimse yok

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Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Aşısı tamamlanmış vefat eden kimse yok." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını süreciyle ilgili merak edilenleri yanıtladı. Türkiye'deki delta varyantı yoğunluğunun yüzde 90'ı geçtiğini söyleyen Bakan Koca, 'yeni bir kapanma olur mu' sorusuna yanıt verdi. Aşılama sürecine değinen Koca, 3. ve 4. doz aşılamaya ilişkin de önemli mesajlar verdi.

NTV'de yer alan habere göre, varyant yoğunluğunun her geçen gün arttığını belirten Fahrettin Koca, özellikle delta varyantına karşı artış uyarısında bulundu.

Bakan Koca, "Şu an için Türkiye'de delta varyantı yüzde 90'ı geçti. Delta Plus da giderek artıyor. Yüksek oranlı değil ama hızlı şekilde artıyor. Bu varyant değişikliği toplumda bulaşıcılığın yoğunlaştığı anlamına geliyor." açıklaması yaptı.

BIONTECH AŞISINDA 3. DOZ GEREKLİ Mİ?

Koca, 3. ve 4. doz aşılamaya ilişkin de önemli mesajlar verdi. 2. doz Sinovac olanlar için 3. dozun gerekli olduğunu söyleyen Koca, BioNTech içinse henüz 3. doz zorunluluğu olmadığnı belirterek şunları söyledi:

"İlk 2 dozu inaktifse 3. doz gerekiyor. Çünkü 4 ile 6 aydan sonra koruyuculuğun düştüğünü görüyoruz. Eğer yaşlı veya ek hastalığı varsa düşüş daha da belirgin. BioNTech için şu an 3. doza gerek yok. Ama 7-8 ay sonra koryuculuğun azaldığını İsrail'den biliyoruz. Önümüzdeki süreçte, takiple ne zaman gerekip gerekmediğini söylemiş olacağız."

KAPANMA AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kapanma sorusuna "Yeni dönemde kapanma söz konusu değil, düşünmüyoruz." şeklinde yanıt verdi.

"AŞI OLUP VEFAT ETMİŞ KİMSE YOK"

Son dönemde 2 doz aşı olmasına rağmen hastalığa yakalananların sayısında artış olduğu iddiası da gündemde yer alıyor.

Sağlık Bakanı, bu oranın düşük olduğunu söyledi. Koca, "Aşısı tamamlanmış vefat eden kimse yok." dedi.

Bakan Koca, hem BioNTnech hem de Sinovac aşısı teslimatlarında bir sorun yaşanmadığını söyledi.

SPUTNİK V AŞISINDA SON DURUM

Bakan Koca, Haziran ayında ilk teslimatı yapılan Sputnik V aşılarının neden kullanıma alınmadığı hakkında da konuştu. Sağlık Bakanı bu aşının bir ve ikinci doz içeriklerinin farklı olduğunu, ikinci doz aşılar gelmediği için sürecin başlatılmadığını açıkladı.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı korona
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