Sağlık Bakanı Koca'dan aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülke genelinde iki doz Kovid-19 aşısını yaptıranların sayısının 50 milyonu geçtiğine işaret ederek, "İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun yüzde 60'ına karşılık geliyor. Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 milyonun kararını örnek almalı." değerlendirmesinde bulundu.

İKİ DOZ AŞISINI YAPTIRANLARIN SAYISI bugün 50 Milyonu geçti. İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun %60'ına karşılık geliyor. Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 Milyonun kararını örnek almalı. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 20, 2021