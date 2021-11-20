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20 Kasım 2021 Cumartesi 19:39:00 - Güncelleme:20 Kasım 2021 Cumartesi 19:40:00

Sağlık Bakanı Koca'dan aşı açıklaması: Kararsız olanlar 50 milyonun kararını örnek almalı

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 milyonun kararını örnek almalı." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülke genelinde iki doz Kovid-19 aşısını yaptıranların sayısının 50 milyonu geçtiğine işaret ederek, "İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun yüzde 60'ına karşılık geliyor. Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 milyonun kararını örnek almalı." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : sağlık bakanı fahrettin koca kovid19 aşı
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