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01 Mayıs 2022 Pazar 10:11:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2022 Pazar 10:11:00

Sağlık Bakanı Koca: Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplam aktif Kovid-19 vaka sayısının 17 bin 259 olduğunu bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 verilerinin tutulduğu sistemler arasında, 14 Nisan'dan beri yaşanan senkronizasyon hatasının aktif vaka sayısının matematiksel olarak mümkün olmayacak şekilde eksiye düşmesi sonucu fark edildiğini belirterek, "Problem çözülmüştür. Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur." bilgisini verdi.

Etiketler : Kovid-19 17 bin 259' vaka sayısı
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