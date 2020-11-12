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12 Kasım 2020 Perşembe 19:36:00 - Güncelleme:12 Kasım 2020 Perşembe 20:21:00

Sağlık Bakanı Koca son duruma ilişkin verileri paylaştı

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Koca koronavirüste son duruma ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 2841 kişiye Kovid-19 hastalık tanısı konuldu, 88 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı: "Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır. "

Tabloya göre son 24 saatte 88 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 11 bin 233'e yükseldi. Bugün toplam 148 bin 482 test yapılırken, 2 bin 841 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 404 bin 894 oldu. Bugün iyileşen 2 bin 181 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 346 bin 794'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 230 olduğu açıklandı.

“AĞIR HASTA SAYISINDAKİ ARTIŞ DEVAM EDİYOR”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 2.841 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır. Maske ile virüs yükünü düşürelim” ifadelerine yer verdi.

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