Sağlık Bakanı Koca'dan aşı hatırlatması!

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21 Ekim 2021 Perşembe 23:31:00 - Güncelleme:21 Ekim 2021 Perşembe 23:31:00

Sağlık Bakanı Koca: İkinci doz ve hatırlatma dozu aşılarının zamanı gelen çok sayıda vatandaşımız var

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ikinci veya hatırlatma dozu zamanı gelenlerin vakit kaybetmeden aşılarını tamamlamaları gerektiğini belirtti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 vakalarının yaş ortalamasının düştüğüne, yaklaşık yarısının 30 yaşın altında olduğuna dikkati çekti.

Aşılama sayesinde hastane kapasitesine ilişkin sıkıntı bulunmadığını kaydeden Koca, yoğun bakım üniteleri ile servislerde yatan Kovid-19 hastalarının çoğunluğunu halen yaşlılar ve kronik hastaların oluşturduğunu ifade etti.

Koca, gençlerin, çok daha az oranda hastalansalar da büyüklerine karşı sorumlulukları olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Yeni dönemde virüsün daha ziyade gençler üzerinden yayıldığı biliniyor. Bu nedenle hem sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturmak hem de aile çevrelerini korumak için aşılarını yaptırmalıdırlar. 65 yaş üstü salgının ilk döneminde kısıtlamalara ciddiyetle uydu. Şu anda bir kısıtlama bulunmuyor ama risk grubunda olduklarını unutmamalıdırlar. Aşılarını tamamlamaları ise hayati derecede önemlidir. Aşı, eğer tamamlanmamış ise sağlayacağı koruma sınırlıdır."

Toplum bağışıklığı elde edilene kadar virüsün yayılımının devam edeceğini belirten Koca, "Şu an, aşılanma oranının seviyesi aşı olmayanlar için güvence değildir. 'Nasılsa başkaları aşı oldu ben olmasam da olur' düşüncesi yanlıştır. Aşı, birinci derecede, aşı olan kişileri koruyor. İkinci doz ve hatırlatma dozu aşılarının zamanı gelen çok sayıda vatandaşımız var. Vakit kaybetmeden aşılarını tamamlamaları gerekmektedir. Bu, önce kendileri sonra tüm toplum için hayati önemde bir davranıştır. Salgınla mücadelede sağlığınız için kararlı ve ısrarcıyız." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Bakan koca kovid-19 koronavirüs aşı
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