Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin'de açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kuduz aşısı açısından bir bir sorun olmadığını söyledi.

İshal ile ilgili sevklerin arttığı yönündeki soruyu cevaplayan Koca, "Bir salgından söz edemeyiz. Salgın, ishal, kusma şikayetleri takip ediliyor." dedi.

E-Reçete düzenlemesine ilişkin konuşan Koca, "TC vatandaşı olan hiçbir kimseye reçete yazımı söz konusu değil. Reçetenin anlaşılır olması için yapılmış bir düzenlemedir." ifadelerini kullandı.