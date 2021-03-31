Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 2-3 hafta içinde üretim yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı çalışmalarına ilişkin konuştu. Koca, öğretmenlerin ardından emniyet, jandarma, hakim ve savcıların da bu hafta sıraya konulacağını söyledi. BioNTech aşısı için hiçbir tıbbı medikal, yan etkide sorumluluk kabul edilmediği için onay formu imzalanması gerektiğini anımsatan Bakan Koca, bu aşının isteğe bağlı olduğunu, olmak istemeyenlerin Çin aşısı olabileceğini belirterek şöyle konuştu:

BIONTECH AŞISI İSTEĞE BAĞLI

"Aşı sırası gelen vatandaşlarımız 'Ben BioNTech aşısı olmak istemiyorum' dediğinde, Sinovac aşısını olabilir. Ancak iki dozu da aynı aşıdan olma zorunluluğu var."

Akşam'ın haberine göre, Türkiye'ye gelen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmelerin olumlu geçtiğini belirten Koca, Çin'in yerli aşıya destek verdiğini belirti. Burundan tek doz olarak uygulanan sprey aşı üzerinde 1 yıldır çalışıldığını belirten Koca, "Dünyada bu anlamda ilk olacak" dedi. Koca, nisanda Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen yerli aşının Faz-3 ve yaygın kullanımına geçileceğini belirtti. Yerli aşının fikri mülkiyet haklarının Sağlık Bakanlığı'na ait olduğu öğrenildi.

Rus aşısı 'Sputnik V' ile ilgili imzaların atılmadığını belirten Koca, önümüzdeki 2 ay içinde aşıların gelmesini beklediklerini ifade etti. Koca, Türkiye'de 0-9 yaş aralığında vakaların arttığı yönündeki iddialara "Belirgin bir artış yok" dedi. Aşılananların vakalara yansıdığına dikkat çeken Koca "Toplam vakal oranı %20'den 16.8'e düştü. Aşılandıkça daha da düşüyor."

TERAVİH NAMAZLARI TEDBİR ALINIP KILINACAK

Ramazan önlemleri: ''Geçen seneki gibi Ramazan'da teraviler kapalı olmayacak, önlemler alınarak kılınmaya devam edilecek. Toplu organizasyonlar iftar ve sahur gibi toplanmalar zaten yasaklandı."

Burun spreyi yerli aşı: 'Virüsün girişini önleyen ve tek doz uygulanan aşı için 2-3 hafta içinde üretim yapılacak. Ankara Şehir Hastanesi'nde Faz-1 çalışmasını gönüllülere hızla başlatmış olacağız."

TÜRKİYE'DEKİ MUTASYON ORANI YÜZDE 75'E ULAŞTI

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, virüsün İngiliz varyantının etkili olduğunu belirterek "Mutasyonun Türkiye'deki oranı şu anda yüzde 75'lere ulaştı, her geçen gün artıyor" diyerek önemli açıklamalarda bulundu:

AK Parti kongreleri: 'Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydası yok. Virüsün kapalı ortamlarda bulaştığını biliyoruz. Bu bilgilendirmede bir değişiklik söz konusu değil. Herkesin üzerine düşen sorumluluğun gereğini yapması gerektiği kanaatindeyim."

VAKA SAYISI 37 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte 235 bin 298 test yapıldı, 37 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 155 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 2 bin 54 oldu. 19 bin 925 kişi ise iyileşti.

ANORMALLEŞTİK KISITLAMALAR GERİ DÖNDÜ

Türkiye'nin salgın haritası normalleşmeyle birlikte 1 ayda kızardı, 58 il yüksek riskli kategoriye geçince uygulanan tedbirler de güncellendi. İçişleri Bakanlığı 81 ile "Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi" konulu genelge gönderdi, kısıtlamalar yeniden geldi:

* Hafta içi 21.00-05.00 arasında 81 ilde sokak kısıtlamasına devam edilecek.

* Düşük-orta riskli illerde hafta sonu kısıtlama 21.00-05.00 arasında uygulanacak.

* Yüksek riskli illerde hafta sonu kısıtlama cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00'te uygulanacak.

* Çok yüksek riskli illerde hafta sonu kısıtlaması cuma saat 21.00'de başlayıp pazartesi saat 05.00'te bitecek.

* Market, bakkal, manavlar 10.00-17.00 arası açık olacak. Yeme-içme yerleri cumartesi-pazar 10.00-24.00 arasında paket servis yapacak.

* Tüm illerde restoranlar hafta içi HES koduyla 07.00-19.00 arasında %50 kapasiteyle müşteri kabul edecek.

* Nikah ve düğünler, düşük ve orta riskli illerde 100 kişi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek. 3-4 Nisan için tarih almış kişiler muaf tutulacak.

* Aile ve akraba ziyareti gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirmeye ağırlık verilecek.

İSTANBUL'DA HALI SAHA VE HAVUZLAR AÇILDI

İstanbul'da halı saha ve yüzme havuzları açıldı. HES koduyla 09.00-19.00'da çalışacak merkezler misafir kabul etmeyecek. İnternet kafeler, bilardo salonları ile lunapark ve hamamlar da %50 kapasiteyle 07.00-19.00 arası hizmet verecek.