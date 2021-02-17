Safra kesesi taşları sarılığa da neden olabiliyor

Karaciğerden günde yaklaşık olarak 1 litre kadar safra salgılanır ve bağırsaklardan yağların sindirimi ile bazı vitaminlerin emilimini sağlamak gibi çeşitli fonksiyonları yerine getirir. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Saber Sazdar, "Safra taşlarının varlığı iki şekilde vücutta komplikasyona neden olur.

Birincisi, genellikle taşlar küçüktür ve koledok dediğimiz safranın duodenuma akmasını sağlayan yolun taşlar tarafından tıkanmasına ve hastada sarılığa neden olur. İkincisi, safra bir asittir ve duodenum belli bir asit derecesine kadar tolere eder ancak taşların varlığı asit PH'sini düşürür ve asidin duodenumdaki mukozayı tahrip eder" dedi.

Sazdar, "Taşların safra kanalına düştüğü, safra kesesi yollarını tıkadığı ve safranın çıkışını kestiği durumlarda ise bazı safra kesesi taşı belirtileri ortaya çıkmaktadır. Bunları, karnın orta üst bölümünden başlayarak sağ sırt ve omuza doğru ilerleyen ağrı, mide bulantısı ve kusma, yemek sonrasında kürek kemiğinde ağrı, hazımsızlık, karında şişlik olarak ifade edebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

