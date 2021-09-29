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Sadece baş ağrısı değil, migren!
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29 Eylül 2021 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:29 Eylül 2021 Çarşamba 08:00:00

Sadece baş ağrısı değil, migren!

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Dünyada en sık görülen nörolojik hastalıklardan biri olan migren çoğu zaman baş ağrısı ile karıştırılıyor. Özellikle yetişkinlerde sık görülen, günlük yaşamı etkileyen ve iş gücü kaybına sebep olan migren kadınlarda erkeklere oranla 2-3 kat daha fazla görülüyor.

Dünyada en sık görülen nörolojik hastalıklardan biri olan migren çoğu zaman baş ağrısı ile karıştırılıyor. Özellikle yetişkinlerde sık görülen, günlük yaşamı etkileyen ve iş gücü kaybına sebep olan migren kadınlarda erkeklere oranla 2-3 kat daha fazla görülüyor. Migren, 50 yaş altı engelliliğe yol açan hastalıklar arasında birinci sırada gösteriliyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabahattin Saip "Migren hastaları yaşadıkları sıkıntıların ciddiye alınmadığını düşünüyor ve çevreleri tarafından anlaşılmadıklarını hissediyor. Migrenli hastaların yakın çevreleri hastalığın belirtilerini azımsıyor ve çoğu hasta yakını migren hastalarını derinden etkileyen koku, ışık gibi tetikleyici faktörleri yeterince fark edemiyor" dedi. Migren hastalığının tedavi edilebildiğini vurgulayan Prof. Dr. Saip sözlerine şöyle devam etti: "Migren tedavisi kişiye özel bir tedavidir ve hastadan hastaya değişir. Tedaviler çeşitlilik gösterse de tüm migren hastalarına atakları takip edebilmeleri için mutlaka baş ağrısı günlüğü tutmalarını öneriyoruz." Ayrıca migren hastalığıyla ilgili toplumsal farkındalığı artırmanın çok önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Saip, "Migren her hastada farklı seyrediyor ve hastalığın çok çeşitli tetikleyicileri var. Tetikleyici faktörler konusunda farkındalığı artırarak migren hastalarına destek olabilir, kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayabiliriz. Maalesef kamuoyunda migren farkındalığı oldukça düşük. Hastalıkla ilgili bilinci artırmak hastalıkla mücadelede önemli bir basamak. Bu sebeple, dernekler, sağlık kuruluşları ve uzmanlara önemli görevler düşüyor" dedi.

Etiketler : baş ağrısı MİGREN Dr. Sabahattin Saip
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