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24 Kasım 2021 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:24 Kasım 2021 Çarşamba 08:00:00

Saçını evde boyayanlar; alerji riskine dikkat

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Saç boyalarının ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabildiğini ve boya kaynaklı alerjilerin vücutta kızarıklık, kaşıntı ve ödeme neden olabileceğini söyleyen saç tasarım uzmanı Veysel Yavuz, saçlarını evde boyamayı düşünenleri uyardı.

Saç boyalarının ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabildiğini ve boya kaynaklı alerjilerin vücutta kızarıklık, kaşıntı ve ödeme neden olabileceğini söyleyen saç tasarım uzmanı Veysel Yavuz, saçlarını evde boyamayı düşünenleri uyardı. Yavuz, "Küçük bir testle kullanacağınız boyaya alerjiniz olup olmadığını anlayabilirsiniz. Ancak saçınızı ilk kez boyatacaksanız, mutlaka bir profesyonelle çalışmalısınız" dedi.

NASIL TEST EDİLİR?

Kişinin boyaya alerjisi olup olmadığını basit bir testle anlayabileceğini söyleyen Veysel Yavuz, testin nasıl yapılacağını şu ifadelerle anlattı: "Boyayı dirseğinizin iç yüzünde ya da kulağınızın arkasında test edebilirsiniz. Uyguladığınız bölgeyi 1 ya da 2 gün boyunca yıkamayın. Eğer bu bölgelerde sulanma, kızarma ya da kaşıntı olursa o boyayı kesinlikle kullanmayın."

Etiketler : Saçını evde boyayanlar ciddi alerjik reaksiyonlar vücutta kızarıklık kaşıntı
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