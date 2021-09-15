Sabah yorgunluğu uyku apnesi işareti

Pozitif basınçlı hava veren cihazlar (CPAP) ve cerrahi işlemlerle tedavi edilebilen uyku apnesi rahatsızlığı, kontrol altına alınmadığı takdirde; diyabet, yüksek tansiyon, insülin direnci gibi önemli hastalıklara yakalanma riskini artıyor. Prof. Dr. Ümit Tunçel, "Sabahları yorgun şekilde ve baş ağrısı ile uyanan kişiler bu durumun sebeplerini genellikle bilmemektedir. Ancak bu bulgular uyku apnesinin önemli belirtileri arasında bulunmaktadır. Bununla birlikte uykuda nefes kesilmesi, horlama, dikkat dağınıklığı, gün içinde uyku hali, kalp ritim bozuklukları, hipertansiyon, reflü ve cinsel isteksizlik de uyku apnesinin belirtileri olmaktadır" dedi.

MELATONİN HORMONU DERİN UYKUDA SALGILANIR



Uykuda sadece serbest radikallerin zararlı etkilerini engelleyen antioksidanlar salgılanmaz. Bunun yanı sıra büyüme hormonu (Growt faktör), beyni koruyan çok kuvvetli bir antioksidan olan melatonin gibi pek çok hormon, 6-8 saatlik uykunun en az 2-3 saatinin derin uyku olduğu zamanlarda üretilmektedir.