VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Atina Türk İHA'larına karşı çare arıyor
Yunanistan sinir uçlarımızı zorluyor
İndirim yapmayan yandı!
ABD ve Ukrayna anlaştı
Bu illerde yaşayanlar dikkat!
STRES çene kasına da zarar
Sabah saatlerinde soğuktan korunmalı
Alzheimer'a karşı beyni aktif tutun
Şizofrenide zamanında ve güçlü tedavi önemli
Kayak yaralanmalarında önce bilinç kontrol edilmeli
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 14 Şubat
BAE: Başkan Erdoğan'ın ziyareti ikili ilişkilerde yeni olumlu bir sayfa açıyor
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edebileceğini söyledi
Sağlık personeline şiddet uygulayan zanlılar tutuklandı
Ermenistan'da korkutan deprem! Türkiye'den de hissedildi
Kovid'de 80 kâbus
Burj Khalifa'ya Türk bayrağı yansıtıldı
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt gerekçesiyle 2 tekneye el koydu
Rusya'nın Stockholm Büyükelçisine göre Batı'nın yaptırımları Putin'in umurunda değil
Sağlık Bakanlığı 13 Şubat 2022 günlük koronavirüs tablosunu açıkladı!
EPDK'dan elektrik ücretlerine ilişkin açıklama geldi
"Ukrayna krizi Avrupa barışı için çok ciddi tehdit"
Almanya'da ikinci Steinmeier dönemi
Bakan Soylu'dan Cumhur İttifakı açıklaması
14 Şubat 2022 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:14 Şubat 2022 Pazartesi 09:30:00

Sabah saatlerinde soğuktan korunmalı

ABONE OL

Özellikle sabah saatlerinde soğuktan korunmaya özen gösterilmesinin sağlık açısından gerekli olduğunu anlatan Prof. Dr. Serdar Öztora, "Soğuk havayla temas eden bölgelerimizi azaltmalıyız. Kat kat giyinmek önemli.

Özellikle sabah saatlerinde soğuktan korunmaya özen gösterilmesinin sağlık açısından gerekli olduğunu anlatan Prof. Dr. Serdar Öztora, "Soğuk havayla temas eden bölgelerimizi azaltmalıyız. Kat kat giyinmek önemli. Özellikle bir kalın kat yerine birkaç ince kat kıyafet giymek, içerideki sıcak havanın muhafaza edilmesi açısından daha faydalı olacaktır. Şapka, bere, belki kulaklık, atkı ve kaşkol başımızı ve yüzümüzü sıcak tutmamızı sağlayacaktır. Zaten maske takarak yüzümüzü önemli ölçüde soğuktan koruyoruz" diye konuştu. El ve ayaklar gibi vücudun bazı bölgelerinde bulunan kılcal damarlardaki daralmaya bağlı solukluk ve ciltte bozukluk da olabileceği uyarısında bulunan Öztora,"Bunlar için koruyucu önlemler alınmalı. Eldiven, kalın ayakkabılar, pamuklu kalın çoraplar gibi korunma yöntemleri tercih edilmeli" dedi.

Etiketler : Sabah saatlerinde soğuktan korunmalı Prof. Dr. Serdar Öztora Soğuk hava
8 yıllık evlilik sona erdi

8 yıllık evlilik sona erdi
5 yıl aradan sonra yeniden

5 yıl aradan sonra yeniden
‘Barbaroslar' büyük bir şans

‘Barbaroslar' büyük bir şans
Yeni şarkıya vals performansı

Yeni şarkıya vals performansı
Dördüncü kardeşi istemiyor

Dördüncü kardeşi istemiyor
Evlilik tarihi netleşmedi

Evlilik tarihi netleşmedi
İlk kez tiyatro sahnesinde

İlk kez tiyatro sahnesinde
İstinaf davasında hakaret sayıldı

İstinaf davasında hakaret sayıldı
Ailece kutladı

Ailece kutladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER