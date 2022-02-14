Sabah saatlerinde soğuktan korunmalı

Özellikle sabah saatlerinde soğuktan korunmaya özen gösterilmesinin sağlık açısından gerekli olduğunu anlatan Prof. Dr. Serdar Öztora, "Soğuk havayla temas eden bölgelerimizi azaltmalıyız. Kat kat giyinmek önemli. Özellikle bir kalın kat yerine birkaç ince kat kıyafet giymek, içerideki sıcak havanın muhafaza edilmesi açısından daha faydalı olacaktır. Şapka, bere, belki kulaklık, atkı ve kaşkol başımızı ve yüzümüzü sıcak tutmamızı sağlayacaktır. Zaten maske takarak yüzümüzü önemli ölçüde soğuktan koruyoruz" diye konuştu. El ve ayaklar gibi vücudun bazı bölgelerinde bulunan kılcal damarlardaki daralmaya bağlı solukluk ve ciltte bozukluk da olabileceği uyarısında bulunan Öztora,"Bunlar için koruyucu önlemler alınmalı. Eldiven, kalın ayakkabılar, pamuklu kalın çoraplar gibi korunma yöntemleri tercih edilmeli" dedi.

