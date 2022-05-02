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02 Mayıs 2022 Pazartesi 06:37:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2022 Pazartesi 06:41:00

Rutine dönerken bu önerilere kulak verin!

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Ramazan ayı sona erdi. Uzun saatler boyu tutulan orucun ardından yeniden rutin düzene dönülecek Diyetisyen Özden Örkcü birkaç günlük geçiş sürecinde yapılması gerekenler hakkında tavsiyelerde bulundu.

Ramazan ayı sona erdi. Uzun saatler boyu tutulan orucun ardından yeniden rutin düzene dönülecek Diyetisyen Özden Örkcü birkaç günlük geçiş sürecinde yapılması gerekenler hakkında tavsiyelerde bulundu. Normal bir beslenme rutinine yumuşak bir geçiş yapmak için en iyi seçeneğin su tüketimini arttırmak olduğunu vurgulayan Diyetisyen Özden Örkcü, "Normal beslenme rutinine dönerken kalori alımımıza çok dikkat etmeliyiz. Oruçluyken vücudumuzun daha fazla miktarda yiyecek ve yüksek kalori tüketme yeteneğini azalttığını ve metabolizmanın buna göre ayarlandığını asla unutmayın. Aşırı yemenin yanı sıra yaygın bir hata, dehidrasyon gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek yüksek dozda kafein tüketimidir. O yüzden su tüketimine dikkat edin ve idrar renginiz koyu ise su tüketiminizi açık sarı olana kadar devam ettirin" önerisinde bulundu.

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