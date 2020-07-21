Rusya'dan Kovid-19 aşısı açıklaması: Hazırlandı!

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Salgının tedavisi için yürütülen aşı çalışmaları bir çok ülkede devam ederken, Rusya'dan çalışmaların son durumuna ilişkin bir açıklama yapıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarında sona gelindiğini, aşının hazır hale getirildiğini duyurdu.

YAN ETKİYE RASTLANMADI

Rusya Savunma Bakanlığı’nın Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü ile birlikte, Moskova’daki Burdenko Askeri Hastanesi’nde koronavirüs aşısına yönelik yürüttüğü klinik testlerin tamamlandığı dün bildirilmişti. Bakanlığın açıklamasına göre, aşılama sonrasında yapılan incelemelerde tüm gönüllülerde virüse karşı bağışıklılık geliştiği gözlendi. Hiçbir gönüllüde yan etkiye rastlanmadı.

Daha önce de aşının Seçenov İlk Devlet Tıp Üniversitesi’ndeki gönüllüler üzerindeki klinik testlerinin başarıyla tamamlandığı aktarılmıştı.

Seçenov Üniversitesi Klinik İlaç İncelemeleri Merkezi Müdürü Yelena Smolyarçuk da tüm gönüllülerde bağışıklık gözlendiğini ifade etmişti. Smolyarçuk, bağışıklık sisteminin reaksiyonunun başladığı üç hafta sonra korumanın maksimum seviyesine gelindiğini belirtmişti.