  • BIST
    1542.45
  • Dolar
    7,4126
  • Euro
    9,0363
  • Altın
    441,8330
İstanbul
8 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meteoroloji uyardı: Kar geri dönüyor
Başkan Erdoğan imzaladı...
Rus aşısının üretimi için anlaşma tamam
FETÖ okulunda taciz rezaleti
İyi Parti'den skandal Demirtaş çağrısı
National Interest dergisinden çok çarpıcı bir makale
Boris Johnson: Yeni tür virüs daha ölümcül
Beyaz Saray: Biden, iç aşırıcılıkla ilgili kurumlardan analiz istedi
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! 56 saat sürecek
BAE'nin ABD ile yaptığı F-35 savaş uçağı anlaşmasının bedeli 23 milyar dolar
Sigara dumanı mesane kanseri nedeni
Yeni şarkısı akıllara Büşra Pekin'i getirdi
Soner Sarıkabadayı'nın yoğun telefon trafiği
Perihan Savaş alışverişte ortaya çıktı
Derya Şensoy'dan Çakallarla Dans 3 itirafı
Tuba Ünsal ile Buse İskenderoğlu'nun kayak keyfi!
Başkan Erdoğan: Yüksek faize kesinlikle karşıyım
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 967 yeni vaka tespit edildi
Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Aslan aşkı Yay huzuru bulmak üzere
Kolye gibi telefon yaptılar
MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 420 bini geçti
Gazze'de Kovid-19 nedeniyle verilen bir aylık aradan sonra cuma namazı kılındı
Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun transfer görüşmelerine başlandığını borsaya bildirdi
23 Ocak 2021 Cumartesi 09:49:00 - Güncelleme:23 Ocak 2021 Cumartesi 09:49:00

Rus aşısının üretimi için anlaşma tamam

ABONE OL

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Sputnik V'nin Türkiye'de üretilmesi için bir Türk ilaç şirketiyle anlaştı, gerekli teknoloji transferi başladı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Sputnik V aşısının Türkiye’de üretilmesi için önde gelen bir Türk ilaç şirketi ile anlaşma imzaladı. Üretim için gerekli teknolojinin transferi başladı. RDIF’ten Sputnik’e yapılan açıklamaya göre üretimin gelecekte artırılması olasılığı da görüşülüyor. Sputnik V, bugüne kadar Rusya’nın yanı sıra Belarus, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Macaristan, Sırbistan, Bolivya, Cezayir, Filistin, Venezüella, Paraguay ve Türkmenistan’da tescil edildi. Aşının AB’de tescil edilmesine yönelik süreç de başlatıldı.

YÜZDE 90 ETKİNLİĞİ VAR

RDIF’ten yapılan açıklamada “Türk partnerler halkın aşılanması ve üçüncü ülkelere ihracat için üretim amacıyla, yüzde 90’ın üzerinde etkinlik gösteren Sputnik V aşısına büyük ilgi gösteriyor” denildi.

DOLANDIRICILAR ‘AŞI SIRANIZ GELDİ’ SMS’LERİYLE KANDIRIYOR

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısı CoronaVac’ın yaygın uygulamasına 14 Ocak’ta başladı. İlk olarak sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanan aşı, 19 Ocak itibarıyla 1 milyona yakın kişiye yapıldı. Aşı, belirlenen öncelik sırasına göre yapılıyor ancak siber suçlular, vatandaşları kandırmak için “Aşı Sıranız Geldi” SMS’leri gibi bir dizi dolandırıcılık yöntemi uygulamaya başladı. Dolandırıcıların gönderdikleri SMS’te “Aşı sıranız geldi. Kaydınızı tamamlamak ve randevu oluşturmak için xxxxxx bağlantısına tıklayabilirsiniz” ifadelerine yer veriliyor. SMS’te yer alan linke tıklayan vatandaşlar, kişisel bilgilerini girdikleri anda tüm bilgiler dolandırıcıların eline geçiyor.

Etiketler : türkiye rusya sputnik v aşısı koronavirüs aşısı
Nurgül Yeşilçay genç kızları kıskandırdı

Nurgül Yeşilçay genç kızları kıskandırdı
Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ ormana taşınıyor

Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ ormana taşınıyor
Aslı Omağ'dan sürpriz proje

Aslı Omağ'dan sürpriz proje
Uğur Güneş'in yeni imajı kaslı oldu

Uğur Güneş'in yeni imajı kaslı oldu
Can Yaman, Demet Özdemir'i tek hamlede sildi

Can Yaman, Demet Özdemir'i tek hamlede sildi
Online festivale 200 bin izleyici

Online festivale 200 bin izleyici
Demet Akalın ve Esra Balamir'in alışveriş keyfi

Demet Akalın ve Esra Balamir'in alışveriş keyfi
Naz Elmas: Sabina Toziya çok özel bir insan

Naz Elmas: Sabina Toziya çok özel bir insan
Kırmızı Kamyon ile itfaiyecilerin hayatı geliyor

Kırmızı Kamyon ile itfaiyecilerin hayatı geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER