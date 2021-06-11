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11 Haziran 2021 Cuma 19:28:00 - Güncelleme:11 Haziran 2021 Cuma 19:28:00

Ruh ve beden sağlığınız için doğada vakit geçirin

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Salgın sürecinde en çok ihtiyaç duyulan şeylerden biri de doğada zaman geçirmek oldu. Doğada olmak beden ve ruh sağlığı için de büyük önem taşıyor. Bu nedenle uzmanlar, stres ve kaygıdan uzaklaşmak için yeşil alanlarda çokça vakit geçirmeyi öneriyor.

Açık hava ve yeşil bir ortam. Salgın döneminde herkes bunların değerini daha da iyi anladı. Bu süreçte koşulan ilk yerler doğa ile iç içe ortamlar oldu.

Doğada vakit geçirmek ihtiyaçtan öte, aslında sağlıklı yaşamın da vazgeçilmezi...

Uzman Psikolog Uğur Elmas, "Kandaki oksijen oranı arttıkça vücut rahatlıyor, beden rahatlıyor. Ruh ve beden ikizdir. Oksijen bizi yeniden canlandırıyor, vücudumuza yeniden hayat katıyor" dedi.

"İNSANIN YAŞAMA SEVİNDİNİ SÜRDÜRMESİNE BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR"

Sadece salgının yarattığı bilinmezlik ve endişe ortamı değil, yoğun iş ve şehir hayatı da insanlar için büyük stres kaynağı...

Elmas, "Kentleşmede ne kadar yeşil alana yer veriliyorsa, ne kadar yeşil alan çoğalıyorsa aslında bu insanın insan olarak kalması, insanın canlı olarak yaşama sevincini sürdürmesine çok büyük katkı sağlıyor" diye konuştu.

DOĞADA VAKİT GEÇİRMEK HUZURU ARTIRIYOR

Yeşil alanlarda geçirilen zamanlar aileler için de oldukça önemli. Doğada kısa süreli piknikler ve kahvaltılar ev içindeki huzur ortamını artırıyor, bireylerin aile içindeki iletişimini geliştiriyor.

Uzmanlar, mümkün olduğunca doğada daha fazla zaman geçirmeyi öneriyor.

Etiketler : Açık hava Uzmanlar Elmas
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