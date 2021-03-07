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07 Mart 2021 Pazar 10:24:00 - Güncelleme:07 Mart 2021 Pazar 10:24:00

RSV virüsü 2 yaş altı bebekleri etkiliyor

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Uzmanlar, yenidoğan ve prematüre bebekler için ölümcül olabilen Respiratuar Sinsitral Virüsü'nün (RSV), çocuklarda çok yaygın şekilde görüldüğünü söyledi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Adnan Sarı, "2 yaş altındaki çocukların büyük bir bölümünü etkiliyor. Vücutta ciddi belirtilerle seyredebilen bir enfeksiyon hastalığına yol açan RSV virüsünden bebek ve çocukları korumak için önlem almak gerekiyor" dedi. Dr. Sarı, "Her yaştan bireyi etkileyebilen ve bulaşıcılığı oldukça yüksek olan bu virüs, çocuklarda ve yetişkinlerde genellikle ateş, öksürük ve nezle belirtileri ile bir soğuk algınlığı şeklinde geçiriliyor. Fakat özellikle yenidoğanlarda ve prematüre bebeklerde RSV virüsü çok daha ağır geçirilerek ölümcül bir hastalık haline gelebiliyor. Bu bebeklerde bağışıklık sistemi henüz gelişmemiş olduğundan, virüs hızlı bir şekilde akciğerlere ulaşarak bronşit ve zatürreye yol açabiliyor. Ağır vakalarda bebek ve çocuklarda solunum desteğine ihtiyaç duyulabiliyor. İki yaşından küçük çocukların yaklaşık olarak yüzde 90'ının RSV virüsü ile enfekte olduğu ve biliniyor" diye uyardı.

Etiketler : rsv virüs bebek
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