  • BIST
    1392.3
  • Dolar
    8,2645
  • Euro
    9,9781
  • Altın
    473,0100
İstanbul
9 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den 10 soruda Biden'a ‘soykırım' cevabı
Heyecanlandıran Milli Muharip Uçak açıklaması
Cenevre'de tarihi gün! Dünyaya net mesaj
Tam kapanmadan kimler muaf olacak? Bakanlık tek tek açıkladı
Son sahnesine çıktı
Ekran hasreti 5 yıl sonra bitiyor
Bol baharatlı yemekler kilo verdirir
İftarda kızartmadan uzak durun
Mide ağrısı değil safrada taş olabilir
Uyku apnesi, kalbin yükünü artırıyor
Romatizmalılara virüs aşısı uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi yayımlandı
İtalya'nın büyük kısmında Kovid-19 tedbirleri gevşetildi
Pençe operasyonlarından yeni görüntüler
Türkiye'de koronavirüs: 24 saatte 353 can kaybı
Bakan Koca yeni vaka haritasını paylaştı!
Başkan Erdoğan: Kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
İndirimi gördüler, koronavirüsü unuttular
Yunanistan aleyhinde Ege'de geri itme operasyonları için AİHM'de dava açıldı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 572 bin 200'e yükseldi
Turkcell ana sponsorluğunda İş'te sürdürülebilirlik zirvesi yarın gerçekleşiyor
Türkiye-Osmanlı kurnazlığı!
Olası İstanbul depremi için hazırlıklar tamamlandı
Geri sayım başladı! Emekli ikramiyeleri ne olacak?
27 Nisan 2021 Salı 07:00:00 - Güncelleme:27 Nisan 2021 Salı 07:00:00

Romatizmalılara virüs aşısı uyarısı

ABONE OL

Hem hastalıklarının doğası gereği hem kullandıkları bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar nedeniyle romatizma hastaları, koronavirüs de dahil olmak üzere birçok enfeksiyona yatkın oluyor.

Bu nedenle hastaların mutlaka koronavirüs aşılarını yaptırmaları gerektiğini anlatan Romatoloji Uzmanı Dr. Zühre Sarı Sürmeli, "Koronavirüs gibi şiddetli bir enfeksiyon, bizim hastalarımızda maalesef genel popülasyona nazaran daha şiddetli seyredebilir. Bu kişilerde ağır zatürreeler, hastaneye yatışlar ve ölüm oranları diğer kişilere oranla daha fazla olabileceği için mutlaka tüm romatizma hastalarına koronavirüs aşısı olmasını öneriyorum" dedi. Aşının kişinin romatizma hastalığını alevlendirmeyeceğini anlatan Uzm. Dr. Zühre Sarı Sürmeli, "Aşıların içinde canlı virüs yok. Yani bu aşılar romatizma hastalarımızın hastalıklarını alevlendirmez. Son 1-2 haftadır romatizma hastaları öncelikli aşı kapsamına alındı. Bağışıklık sistemini baskılayıcı bir ilaç kullandığı yönünde sistemde bilgisi olan hastalarımız aşılanıyorlar. Hastalarımızın kullandığı bazı romatizma ilaçları bağışıklık sistemini baskılayarak aşı yanıtının bozulmasına neden olabilir" ifadelerini kullandı.

Etiketler : romatizma virüs pandemi zühre sarı sürmeli
Meğer Kovid olmuşum!

Meğer Kovid olmuşum!
Bir deri bir kemik!

Bir deri bir kemik!
İyileşiyorum

İyileşiyorum
‘Kovan' filmiyle Moskova'da

‘Kovan' filmiyle Moskova'da
Kimseye güvenim yok

Kimseye güvenim yok
Haftalık dinlenme yeri Bayrampaşa

Haftalık dinlenme yeri Bayrampaşa
Ne yaptın bacım

Ne yaptın bacım
Hakan Altun yoğun bakımdan çıktı

Hakan Altun yoğun bakımdan çıktı
FB'li Sosa'nın sanat aşkı

FB'li Sosa'nın sanat aşkı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER