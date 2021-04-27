Romatizmalılara virüs aşısı uyarısı

Bu nedenle hastaların mutlaka koronavirüs aşılarını yaptırmaları gerektiğini anlatan Romatoloji Uzmanı Dr. Zühre Sarı Sürmeli, "Koronavirüs gibi şiddetli bir enfeksiyon, bizim hastalarımızda maalesef genel popülasyona nazaran daha şiddetli seyredebilir. Bu kişilerde ağır zatürreeler, hastaneye yatışlar ve ölüm oranları diğer kişilere oranla daha fazla olabileceği için mutlaka tüm romatizma hastalarına koronavirüs aşısı olmasını öneriyorum" dedi. Aşının kişinin romatizma hastalığını alevlendirmeyeceğini anlatan Uzm. Dr. Zühre Sarı Sürmeli, "Aşıların içinde canlı virüs yok. Yani bu aşılar romatizma hastalarımızın hastalıklarını alevlendirmez. Son 1-2 haftadır romatizma hastaları öncelikli aşı kapsamına alındı. Bağışıklık sistemini baskılayıcı bir ilaç kullandığı yönünde sistemde bilgisi olan hastalarımız aşılanıyorlar. Hastalarımızın kullandığı bazı romatizma ilaçları bağışıklık sistemini baskılayarak aşı yanıtının bozulmasına neden olabilir" ifadelerini kullandı.

