Romatizma tedavisi ertelenmemeli

Çünkü birçok rahatsızlığın tedavi sürecinin ertelenmesi kalıcı sorunlara neden olabiliyor. Bu problemlerden biri de vücuttaki birçok eklemi etkileyebilse de, genellikle ellerde ve parmaklarda başlayan, ilerleyen süreçte ise nesneleri tutmayı veya kapları açmayı bile zorlaştıran Romatoid Artrit (RA) yani bilinen adıyla İltihaplı Romatizma karşımıza çıkıyor. Romatizmal hastalık hangi türden olursa olsun, ilk yakınmalar ortaya çıktığı andan itibaren tanının konup tedavinin başlaması gerektiğine dikkat çeken Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Romatoloji Uzmanı Dr. Tuğrul Kıvanç , "Tedavide geç kalınan vakalarda eklemlerde şekil bozuklukları ve hareket bozuklukları gelişir, bu durum tedaviye daha da güçleştirir” dedi.