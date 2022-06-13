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13 Haziran 2022 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:13 Haziran 2022 Pazartesi 08:00:00

Romatizma kadınlarda daha çok görülüyor

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Romatizma, ilerleyen yaş hastalığı olarak bilinse de aslında çocukluk çağından itibaren her yaş grubunda görülebilen bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor.

Romatizma, ilerleyen yaş hastalığı olarak bilinse de aslında çocukluk çağından itibaren her yaş grubunda görülebilen bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Romatoloji Uzmanı Dr. Reyhan Köse Çobanoğlu, eklemlerde çok ciddi ağrılara neden olan romatoid artrit olarak ifade edilen iltihaplı eklem romatizmasının ise kadınlarda erkeklere oranla 3-4 kat fazla görüldüğünü belirtti. Eklem ağrısı anlamına gelen romatizmanın çok sayıda çeşidi var. Halk arasında kireçlenme olarak bilinen ve yapısal bir bozukluk olan ostreoartrit, kıkırdak harabiyetiyle ortaya çıkarken, toplumda en sık görülen iltihaplı eklem romatizması romatoid artrit, her 100 kişiden 1'inde görülüyor. Genetik yatkınlık ve sigara kullanımı gibi nedenlerin tetiklemesi ile bağışıklık sisteminde yanlış alarm gelişmesi ve vücudun kendi dokularını yabancı bir doku gibi algılayarak antikor geliştirmesi sonucu oluşan iltihaplı romatizma, kadınlarda erkeklere göre 3-4 kat fazla görülüyor.

Etiketler : Romatizma kadınlarda daha çok görülüyor Dr. Reyhan Köse Çobanoğlu ostreoartrit
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