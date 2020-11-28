Robotik operasyonla 20 yaşında hayata döndü

20 yaşındaki üniversite öğrencisi Feridun Alper Tanrıverdi, sol böbreğindeki ağrılar nedeniyle Koç Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdu. Prof. Canda tarafından yapılan araştırmalarda Tanrıverdi’nin sol böbreğinin çıkımında darlık saptandı. Bu problem nedeniyle böbreği şişen, genç hasta Prof. Dr. Erdem Canda tarafından kongreye online bağlantı yapılarak robotik üroloji ameliyatına alındı. Tanrıverdi’nin, damarların basısı nedeniyle tıkanmış olan böbrek çıkımı, robotik cerrahinin sağladığı 3 boyutlu işçilikle ağrısız ve kansız bir yöntemle düzeltildi. Sağlığına kavuşan Tanrıverdi, 3. günde taburcu edilerek eğitimine geri döndü.

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