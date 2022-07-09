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09 Temmuz 2022 Cumartesi 09:00:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2022 Cumartesi 09:00:00

Rigor Mortis'e dikkat

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Uzman Diyetisyen Betül Öztürk uyardı... Öztürk Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesen ailelere yaptığı uyarıda "Kurban etini kesimden hemen sonra tüketimini önermiyoruz" ifadelerini kullandı.

Uzman Diyetisyen Betül Öztürk, "Kurban etini kesimden hemen sonra tüketimini önermiyoruz. Hayvan kesildikten sonra kaslarda oluşan Rigor mortis 'ölüm sertliği' sindirime uygun değildir. Ölüm nedeniyle oksijen yardımıyla enerji oluşumu durur ve kasların kasılıp gevşemesi bozulur. Kasılıp gevşeme için gerekli enerji sağlanmadığı için bazı lifler kasılı bazıları gevşek durumda kalır, kasılı durumda kalan lifler ete sertlik verir" dedi. Kurban etinin tüketilmeden önce dinlenmesi gerektiğini söyleyen Uzman Diyetisyen Betül Öztürk, "Kesimden 1,2 gün sonra sert kas lifleri yumuşamaya başlar. Bu nedenle etlerin yeme kalitesini artırmak için kesimden sonra olgunlaştırmak gerekir. Hayvan kesildikten sonra etin yumuşaması ve suyu vermesi için en az 1 gün uygun depolama koşullarında beklemelidir. Yağlı kâğıt da veya buzdolabı poşetinde 3 veya 5 derece buzdolabında bekletilmelidir. Yeni kesilmiş et sert olması nedeniyle hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık ve ishal gibi problemlere yol açabilmektedir. Bundan dolayı tüketilmesini önermiyoruz. Eğer çok tüketmek isteyen bireyler varsa az miktarda ve iyi pişmiş olarak tüketmelerini öneriyoruz" diye konuştu.

Etiketler : kurban kurban eti et betül öztürk
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