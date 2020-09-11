Restoranda yemek koronavirüs riskini artırıyor

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11 Eylül 2020 Cuma 15:51:00 - Güncelleme:11 Eylül 2020 Cuma 15:51:00

Restoranda yemek Kovid-19 bulaşma ihtimalini artırabilir

Kaynak: AA

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ABD'de yapılan bir araştırma,koronavirüs testleri pozitif çıkanların 14 gün önce bir restoranda yemek yeme ihtimallerinin, test sonucu negatif gelenlerin 2 katı olduğunu ortaya koydu.

ABD'de yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkanların 14 gün önce bir restoranda yemek yeme ihtimallerinin, test sonucu negatif gelenlerin 2 katı olduğunu ortaya koydu.

CNN'nin haberine göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin temmuz ayında Kovid-19 testi yaptıran 314 yetişkinin katılımıyla yürüttüğü araştırma, restoranda yemenin, virüsü kapma ihtimaliyle bağlantısı olduğunu gösterdi.

Test yaptıran kişilerin California, Colorado, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Kuzey Carolina, Ohio, Tennessee, Utah ve Washington eyaletlerinde yaşadığı, 154'ünün sonucunun pozitif, 160'ının negatif çıktığı belirtildi.

Bu kişiler maske kullanımlarının yanı sıra kısa süre önce restorana, bara veya cimnastik salonuna gidip gitmediklerine ilişkin soruların yer aldığı bir form doldurdu.

Testleri pozitif çıkanların yüzde 42'si Kovid-19 olduğu bilinen bir kişiyle yakın temasta bulunduğu bilgisini verirken bu oran negatif olanlarda yüzde 14 olarak belirlendi.

Kamuya açık yerlerde daima maske takanların oranı pozitif vakalarda yüzde 71, testi negatif olanlarda yüzde 74 çıktı.

Pozitif vakaların hasta hissetmeye başlamadan 14 gün önce bir restoranda yemek yeme ihtimali, testi negatif çıkanların 2 katı olduğu gözlenirken alışveriş yapma, bir evde 10'dan az kişiyle toplanma, ofise, cimnastik veya sergi salonuna gitme, toplu taşıma kullanma, dini törenlere katılma gibi etkinliklerde iki grup arasında önemli bir fark tespit edilmedi.

Uzmanlar, "Restoranlarda (virüse) maruz kalma haberleri, hava sirkülasyonuyla ilgili olabilir. Hava akışının yönü ve yoğunluğu, sosyal mesafe kuralları ve maske kullanımı yönetmeliğe göre uygulansa bile virüsün bulaşmasını etkileyebilir. Yiyip içerken maskeler etkin biçimde takılmayabilir. Ancak alışveriş yapmak ve kapalı mekanlardaki birçok aktivite maske kullanımına engel olmaz." değerlendirmesini yaptı.

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