Reflüye iyi gelen kürler 

Reflü; stres, kötü beslenme alışkanlıkları ve sinirlilik hali yüzünden her gün karşılaştığımız bir sorundur. Göğüs kafesinin hemen altındaki özafagusta “yanma” ya da “ateş” hissiyle tarif edilir. Reflünün diğer belirtileri, ağızda asidik veya acı bir tattır. Mide asidinin yukarı çıkmasından kaynaklanır. Acı hissi göğüs bölgesinde başlar ve kimi durumlarda boğaza, çeneye ya da boyna yayılır. Reflü tedavisinde sık sık önerilen karaağaç çayı mideyi yatıştırır ve mide zarıyla yemek borusu üzerinde ince bir tabaka oluşturarak reflüye bağlı belirtileri hafifletir. Karaağaç çayını hazırlamak için; 2 bardak sıcak suya 2 yemek kaşığı karaağaç kabuğu tozu dökün ve yoğun kıvama gelinceye kadar karıştırın. 2-3 dakika demlenmesi yeterli olacaktır. Bu çayı yemeklerden sonra günde 3 kez içebilirsiniz. Hatmikökü de aynı karaağaç çayında olduğu gibi yemek borusunda koruyucu bir katman oluşturarak mide asitlerinin yakıcı etkisine karşı korur.

YEMEKLERDEN SONRA İÇİLMELİ

Yemeklerden sonra midenizde meydana gelen yanma hissiyle uğraşmak istemiyorsanız şu uygulamaları deneyebilirsiniz:

- İki marul yaprağı ve soyulmuş 4 havucun suyunu çıkarın ve blender’a bir bardak su ekleyin. 5 dakika boyunca karıştırıp süzün ve sabahları açken için.

- Kaynayan bir kap suya pelinotu ekleyin. Üzerini kapayın ve kahvaltılardan önce için.

- Bir litre suyu kaynatın ve içine 15 gram kurutulmuş fesleğen ekleyin. Bir müddet bekleyin ve her yemekten sonra bir bardak olacak şekilde günde 3 kez için.

- 15 gram adaçayını, 30 gram limonotuyla karıştırın. Elde ettiğiniz karışımdan bir çay kaşığı alarak bir bardak sıcak suya ekleyin ve yemeklerden sonra için.