Reflü sadece midede değil boğazda da olur

Bazı kişilerde boğaz reflüsü denilen mide içeriğinin boğaza, genize ve ses tellerine kaçışı gerçekleşebiliyor. Boğaz reflüsünün tedavisinde beslenme ve yaşam alışkanlıklarının düzenlenmesi ilk ve en önemli aşamayı oluşturuyor. Ancak bunlara rağmen düzelme olmuyorsa hekimin önerisi doğrultusunda ilaç kullanmak gerekiyor. Uzmanlar, "Yemeklerinizi acılı, bol soğanlı ve bol salçalı yapmayın. Kızartma, kavurma, sakatat, mayonez ve soslar, kaymak ve krema gibi aşırı yağlı yiyecekler de reflü şikayetini artırdığından uzak durun. Hamur işi, şerbetli ve yağlı tatlılar ile çok tuzlu peynirler ve şarküteri ürünlerinden kaçının. Yiyecek ve içecekleri çok sıcak ya da çok soğuk tüketmeyin. Kuru baklagiller gaz ve şişkinlik problemi oluşturabileceğinden kişniş, kekik, nane ve kimyon ile tüketerek yemeğin gazını önleyebilir ve hazım sorunundan kurtulabilirsiniz" diye uyardı.

