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19 Ağustos 2021 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2021 Perşembe 07:30:00

Reflü gırtlak kanserine neden olabilir

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Gırtlak kanserinin önlenebildiğinin bilimsel olarak kanıtlanmadığını söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Eken, reflü kaynaklı gırtlak kanserlerinin baş-boyun kanserleri arasında en çok görülebilen kanser türü olduğunun altını çizdi.

Gırtlak kanserinin önlenebildiğinin bilimsel olarak kanıtlanmadığını söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Eken, reflü kaynaklı gırtlak kanserlerinin baş-boyun kanserleri arasında en çok görülebilen kanser türü olduğunun altını çizdi. Sigara ve içki kullanmayan erişkinlerde gırtlak kanserlerine neredeyse hiç rastlanılmadığını söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Eken, sigarayı 10 yıldan fazla tüketen kişilerde, içmeyenlere oranla kanser gelişime riski 10-15 kat daha fazla olduğunu kaydetti. Baş boyun kanserlerinin yaklaşık yüzde 30'u sigara ve alkol kullanımından olduğunun altını çizen Prof. Dr. Mehmet Eken, gırtlak kanserinden korunmanın veya tekrarını önlemenin sigara ve içki kullanımı ile aşırı güneş maruziyetinden kaçınmak, sağlıklı bir yaşam sürdürmenin önemli olduğunu belirtti.

Etiketler : Prof. Dr. Mehmet Eken reflü Gırtlak kanseri
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