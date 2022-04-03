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03 Nisan 2022 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:03 Nisan 2022 Pazar 09:00:00

Ramazanda su tüketimini ihmal etmeyin

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Uzmanlar, ramazanda su tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiği konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Uzmanlar, ramazanda su tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiği konusunda önemli uyarılarda bulundu. "Günlük yeterli su içmediğimizde vücut su oranı azalmakta, su-tuz dengesi bozulmakta bunula beraber yorgunluk, bitkinlik, baş ağrısı, konsantrasyon güçlüğü, tansiyon düşmesi gibi sağlık problemleri yaşanabilmektedir" diyen Diyetisyen Fatma Hallaç Uslu, günlük olarak su ihtiyacının kişiye, sağlık durumuna, egzersiz yapılıp yapılmamasına göre değişmekle beraber ortalama 8-10 bardak olduğunu söyledi" dedi. Ramazan ayında beslenme açısından en önemli noktanın sahur öğününün atlanmaması olduğuna vurgu yapan Dyt. Uslu açıklamasını şöyle sürdürdü, "Sahura kalkmamak veya sadece su içip yatmak, zaten uzun olan açlık süresini daha da uzatmaktadır. Sahurda yenilen hamur işleri, kızartmalar vb. yiyecekler gece yatmadan önce yenilip yatıldığı için sabah kalkınca midede ağırlık, ekşime, yanma hissedilmektedir. Sahurda yavaş sindirilen. Midede uzun süre kalacak ve kan şekerinde ani değişiklik yaratmayacak, yeterli sıvı içeren, tuz oranı düşük, vitamin ve mineral alımını destekleyen besinleri tercih etmek gerekir'' diye uyardı.

Etiketler : Ramazanda su tüketimini ihmal etmeyin Diyetisyen Fatma Hallaç Uslu su
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