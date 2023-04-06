Ramazan'da empati ve affedicilik duyguları artıyor

Ramazan ayında bireyin kendini öz denetime tabii tuttuğunu belirten Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan Ramazan'ın en çok, insanı hata yapmaktan koruyucu etkisi olduğunu söyledi. Tarhan, "Bu savunma etkisinde kişinin kendi nefsiyle hesaplaşmayı sağlaması, kendi arzularıyla, dürtüleriyle hesaplaşma sağlaması yadsınamaz. Ramazan'da kişi kendini nefis muhasebesinden geçiriyor. Kendini öz denetime sokuyor. 'Nerede yanlış yaptım? Dur, düşün, yeniden değerlendir' diyor. Otomatik yaptığı şeylere mola veriyor." dedi. Prof. Dr. Tarhan, Ramazan ayında kişilerde empati ve affedicilik duygusunun arttığına dikkat çekti. Ramazan ayında bireyin kendini öz denetime tabii tuttuğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Ramazan'ın en çok, insanı hata yapmaktan koruyucu etkisi var. Bu savunma etkisi kişinin kendi nefsiyle hesaplaşmayı sağlaması, kendi arzularıyla, dürtüleriyle hesaplaşma sağlaması yadsınamaz. Terapilerde terapistler kişiye ayna olmaya çalışıyor. Kişiye ayna olup onun kişiliğindeki güçlü ve zayıf yönleriyle, sorun çözme stili, stres yönetim stili gibi faktörlere bakılıyor. Ona göre kişiye yol gösterilemeye çalışılıyor" dedi.

