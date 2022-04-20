Ramazan ayında kas kayıpları egzersizle önlenebilir

Ramazan ayında uzayan açlık nedeniyle vücudun enerji sistemlerini koruma yoluna gittiğini söyleyen Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hatice Kübra Aşık, "Metabolizma hızında yavaşlama olur. Yapılan egzersizlerle metabolizma hızını artırılıp, uzun süren açlığa bağlı oluşabilecek kas kayıpları önlenebilir" diye konuştu.



Ramazan ayında sağlıklı beslenme ile beraber, düzenli egzersiz yapmak da önemli. Egzersizin daha sağlıklı olmayı, zinde hissetmeyi sağladığını ve sindirimi kolaylaştırdığını belirten Dr. Hatice Kübra Aşık, "Egzersiz ile amacımız eklem hareketlerini sağlarken kaslarımızı da güçlendirmek olup bunlarla beraber solunumu ve dolaşım da destekleneceği için kas iskelet sistem şikayetlerini azaltmaktır" dedi.

İFTARDAN SONRA İKİ SAAT BEKLEYİN

Egzersizlerin iftar sonrası yapıldığı takdirde sindirimi kolay besinler tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Aşık, "Ayrıca metabolizmayı dengelemek ve sindirim sürecinin tamamlanmasını beklemek adına ve de iftar öncesi vücudun susuz kalmasına bağlı yorgunluk hissi fazla olacağı için spor yapmak için iftardan 1-2 saat sonrasını beklemek sağlıklı olur. Bu şekilde Ramazan ayı boyunca yapılacak egzersizlerde amaç kas kaybı yaşamadan süreci sağlıklı bir şekilde tamamlamak olmalıdır" şeklinde konuştu.