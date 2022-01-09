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09 Ocak 2022 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:09 Ocak 2022 Pazar 08:30:00

Rahim ağzı kanserinde rahmi kurtarmak mümkün

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Uzmanlar "Son derece basit, kolay bir test olan simir testi ile yüzde 86 oranında doğru sonuca ulaşabiliyoruz. Bir tarama testidir bu, sonrasında patolog şüpheli nesne görüyorsa daha ileri tetkik yapıyoruz. Tüm kadınlar yılda bir kez mutlaka simir testi yaptırmalı.

Uzmanlar "Son derece basit, kolay bir test olan simir testi ile yüzde 86 oranında doğru sonuca ulaşabiliyoruz. Bir tarama testidir bu, sonrasında patolog şüpheli nesne görüyorsa daha ileri tetkik yapıyoruz. Tüm kadınlar yılda bir kez mutlaka simir testi yaptırmalı. Erken teşhis her kanser tipinde olduğu gibi rahim ağzı kanserinde de çok önemli" dedi. Kadın Hastalıkları Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cazip Üstün, "Rahim ağzı kanserine erken yakalanmışsa kişi, rahmi bile almaya gerek kalmıyor" dedi. Prof. Dr. Üstün," Patolog kenarlarda kanser dokusu yok dediğinde bu bir tedavi sürecine giriyor. İlerlemiş olgulardaysa radikal cerrahi yapmamız gerekiyor. Kadının yaşı, çocuk sahibi olma isteği, hastalığın klinik evresi, ameliyata engel oluşturabilecek herhangi bir sağlık sorununun olup olmadığı ve patoloji bulguları karar aşamasında çok önemli görülüyor" dedi.

Etiketler : Rahim ağzı kanseri Prof. Dr. Cazip Üstün SİMİR
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