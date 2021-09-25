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25 Eylül 2021 Cumartesi 07:25:00 - Güncelleme:25 Eylül 2021 Cumartesi 07:26:00

Rahim ağzı kanseri aşı ile önlenebilen tek kanser

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Kanserin 100'den fazla türü var. Bu kanserler içinde doğrudan korunabileceğimiz bir türü bulunuyor; rahim ağzı kanseri. Bu kanserden korunmak için yapılacak tek eylem ise, aşı olmak!

Rahim ağzı kanserine yol açan Human Papilloma Virüsü (HPV), cinsel yolla bulaşıyor, yıllarca sinsice ilerliyor ve geç dönemde belirti veriyor. Erken teşhisi ise bazı tarama testleriyle mümkün. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Emre Özgü '''Virüs kaynaklı gelişen ve ölümcül olan HPV hastalığına karşı elimizde güçlü iki silah var. Bunlardan ilki, rahim ağzı kanseri taraması için kullanılan HPV ve Smear testleri. Bu testler sayesinde rahim ağzında kansere henüz dönüşmemiş değişiklikler erken dönemde saptanabilmekte ve kanser olmadan hastalar tedavi edilebilmektedir'' açıklamasında bulunan Doç. Dr. Emre Özgü ''Bu sebeple kadınların jinekolojik muayenelerini ve smear testlerini aksatmamaları rahim ağzı kanserine karşı en önemli silahlarımızdan birisidir. İkinci silahımız ise HPV'ye karşı geliştirilen aşıdır. Aşılar rahim azı kanserinin yüzde 70 ila yüzde 90'ından sorumlu olan HPV tip 16 ve 18'in yanı sıra en çok görülen semptom olan siğillerin sebebi HPV Tip 6 ve 11'e karşı koruma sağlamaktadır'' ifadelerini kullandı.

Etiketler : rahim ağzı kanseri kanser kadın hastalıkları smear testi sağlık haberleri
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