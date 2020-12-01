Psikosomatik sorunlar virüs belirtilerini taklit ediyor

Psikiyatri Uzmanı Dr. Şahut Duran, "Bunun önüne geçmek için de kurallara uymak, hastalıkla ilgili sosyal medya ve basında yer alan; gerçeğe uygun olmayan yayınlardan uzak durmak gerekiyor" dedi. “Korkuyla baş edilemediği durumlarda insanlarda psikosomatik dediğimiz bedensel belirtilerin ortaya çıkmasına neden oluyor” diyen Duran sözlerini şöyle sürdürdü: “Koronavirüs hastalığının belirtileri olan yüksek ateş, öksürük, halsizlik, ağrı gibi belirtiler, psikosomatik olarak ortaya çıkıp, bu şekilde de sağlık kurumlarına birçok başvuru olmaktadır. Neticesinde koronavirüs hastalığına benzer yakınmalarla başvurular olabiliyor. Bu gereksiz başvurular bazen de hastalığın bulaşma riskini de arttırıyor."

